Cosa succederà dopo la Stazione Spaziale Internazionale: quali sono i progetti futuri?

Il 2 novembre, la Stazione Spaziale Internazionale - un vero e proprio emblema dell'intelletto umano - ha celebrato 20 anni di continua occupazione all'infuori della Terra, una grande pietra miliare per l'umanità che, negli anni futuri, si spingerà sempre più oltre.

La stazione orbitante è ufficialmente approvata per operare fino a dicembre 2024, con una possibilissima estensione alla fine del 2028. Cosa succederà dopo? Ci sono molti progetti per piazzare ancora la nostra presenza all'infuori del nostro accogliente pianeta. La società Axiom Space, ad esempio, prevede di utilizzare la ISS come punto di partenza per la propria stazione in orbita terrestre bassa.

Axiom mira a lanciare nuovi moduli commerciali sulla ISS nel 2024 e, quando la stazione spaziale andrà in pensione, "Axiom completerà la costruzione e si staccherà per operare nel futuro come un complesso a volo libero per vivere e lavorare nello spazio, segnando la prossima fase di insediamento dell'umanità", scrivono i rappresentanti sul sito web dell'azienda.

Un'altra compagnia, Orion Span, ha in programma la costruzione della propria stazione chiamata Aurora, che secondo la startup potrebbe essere lanciata alla fine del 2021 e iniziare ad accogliere i clienti il ​​prossimo anno. Non solo privati: anche i governi vogliono le loro strutture orbitanti intorno alla Terra, così come la Russia, la Cina e l'India.

La NASA si spingerà ancora oltre, costruendo una stazione orbitante intorno alla Luna (che inizierà ad essere costruito verso il 2023), così da favorire gli spostamenti da e verso il satellite. Una volta arrivati sul corpo celeste, l'obiettivo è quello di costruire una base permanente (come vogliono fare la NASA e l'ESA).

Cosa succederà dopo la Luna? L'obiettivo è Marte, all'incirca negli anni '30. Dopo il Pianeta Rosso? Chissà, non ci resta che sognare.