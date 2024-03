Cosa succederà ora agli utenti Ho. Mobile? Fastweb ha comprato tutto

È di qualche giorno fa la notizia dell’accordo tra Swisscom e Vodafone Italia per l’acquisto dell’operatore italiano, con closing previsto nel corso del primo trimestre del 2025 ed obiettivo l’integrazione di Vodafone in Fastweb. Tuttavia, in molti si chiedono cosa accadrà con Ho. Mobile, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone.

A fare lumi sulla vicenda ci hanno pensato i colleghi di MondoMobileWeb, in un articolo pubblicato a ridosso del weekend dove viene spiegato che anche Ho.Mobile sarà incluso nell’operazione di Swisscom. Anche l’operatore virtuale, nonchè secondo brand di Vodafone, quindi rientrerà nell’integrazione che ha in programma di effettuare Swisscom.

MondoMobileWeb spiega che nel comunicato ufficiale non si fa esplicito riferimento ad Ho.Mobile. Tuttavia, alla conclusione si è arrivata dal momento che Ho. è un brand di Vodafone Enabler italia (VEI), che è controllata al 100% da Vodafone Italia e che quindi rientrerà a pieno nell’operazione.



Alcune fonti verificate da MondoMobileWeb, quindi, hanno confermato che il perimetro dell’operazione tra Fastweb e Vodafone dovrebbe comprendere anche VEI, il che vuol dire che Ho.Mobile nel giro di qualche anno sarà integrato in Fastweb.

Proprio qualche giorno fa, Ho.Mobile ha annunciato che le SIM si possono attivare tramite SPID al momento della consegna a casa: in questo modo sarà possibile godere istantaneamente delle offerte.

