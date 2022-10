Cosa succederebbe se si bevesse del trizio radioattivo?

Abbiamo già sentito nominare la parola "Trizio" all'interno dei resoconti che parlavano di scaricare l'acqua contaminata di Fukushima nell'oceano, ma cosa succederebbe se un essere umano bevesse del trizio radioattivo?

Alcune industrie utilizzano questo materiale per creare dei dispositivi che si "auto-illuminano" senza elettricità, come segnali di uscita e d'illuminazione di emergenza. In genere, le particelle della sostanza sono deboli e non sono abbastanza forti da penetrare nella pelle.

I medici usano spesso piccole quantità di trizio per tracciare i composti chimici nel corpo umano. Tuttavia, a differenza della quantità controllate dagli esperti, bere del trizio non sarebbe una scelta saggia (ovviamente!). Uno studio pubblicato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in passato ha rilevato che il 56% dei ratti che bevono l'acqua contenente l'isotopo ha sviluppato dei tumori entro 18 mesi.

Poiché l'elemento radioattivo nel trizio ha una bassa energia non sarebbe in grado di viaggiare per molto all'interno del corpo umano e quindi le particelle si aggregherebbero in determinati punti, creando delle "zone calde". Il trizio, inoltre, ha bisogno del fosforo per avviarsi e l'eccesso di cibo ricco di questo elemento, come carne, uova e alcuni latticini, potrebbe innescare una vera e propria reazione chimica.

Il risultato? Lo stomaco dello sfortunato soggetto potrebbe illuminarsi e creare una vera e propria luce capace alterare il DNA in modo permanente. Detto ciò, occorre sottolineare che l'acqua di Fukushima è sicura al 100%, poiché contiene delle quantità talmente minuscole di trizio - che verranno diluite ancora di più all'interno dell'oceano - che l'impatto sarà praticamente nullo.