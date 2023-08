Cosa ci succederebbe se bevessimo l'acqua di Fukushima?

Il Giappone ha recentemente annunciato che oggi, 24 agosto 2023, avrà inizio il processo di sversamento in oceano dell'acqua contaminata dalla centrale nucleare di Fukushima. Ma quanto è sicura quest'acqua?

Sono passati 12 anni da quando il terremoto di magnitudo 9.0 ha colpito l'isola giapponese di Honshu, causando oltre 18.000 morti e provocando la fusione della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Da allora, il reattore è stato raffreddato utilizzando 1,3 milioni di tonnellate di acqua che, una volta contaminata, è stata conservata in oltre 1.000 serbatoi.

Adesso, però, è arrivato il tempo di smantellare l’impianto e l’acqua deve essere rilasciata da qualche parte. La preoccupazione principale è che l'acqua trattata contenga ancora isotopi potenzialmente nocivi per gli esseri umani e gli ecosistemi marini.

Tuttavia, il processo di filtraggio ha già rimosso praticamente tutti gli elementi contaminanti ad eccezione del trizio, che è ancora presente in piccole tracce. Il trizio, un isotopo dell'idrogeno, è difficile da separare completamente dall'acqua ma è stato diluito a tal punto che i suoi livelli sono ben al di sotto dei limiti normativi imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Inoltre, questo isotopo è considerato relativamente innocuo per l'uomo perché la sua radioattività non può penetrare la pelle umana.

Ma cosa succederebbe se bevessimo un bel bicchiere dell’acqua proveniente dalla centrale nucleare giapponese? La vera domanda sarebbe "perché mai qualcuno dovrebbe farlo?" Si tratta di acqua di mare, perciò è più probabile che si venga uccisi dal contenuto di sale che dai resti della contaminazione.