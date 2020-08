Cosa succederebbe se bruciassimo tutti i combustibili fossili? Esperti rispondono

Lo sappiamo fin da piccoli: i combustibili fossili sono risorse limitate che - prima o poi - finiranno e non potranno più essere utilizzati. Cosa succederebbe quindi se tutti questi combustibili fossili del nostro pianeta venissero bruciati? Ecco la risposta di esperti in ingegneria, fisica, modellazione climatica e paleoclimatica.

Secondo Sarah Carmichael, professoressa di geochimica all'Appalachian State University e alla National Geographic Explorer, se bruciassimo tutti i combustibili fossili in poco tempo, la quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera in così poco tempo sarebbe diversa da qualsiasi cosa sia accaduta nella storia della Terra. Potrebbe accedere qualcosa come l'estinzione della fine del Permiano, dovuta a un massiccio vulcanismo e in cui si è estinto il 96% della vita.

Abigail Mechtenburg, invece, assistente alla cattedra di fisica e co-direttore del laboratorio di fisica presso l'Università di Notre Dame, sottolinea le conseguenze del consumo sulle persone: "quando i combustibili fossili non saranno più disponibili, specialmente se accade all'improvviso, cosa che potenzialmente accadrà, vedremo pazienti che muoiono negli ospedali e nelle strutture sanitarie a causa della mancanza di elettricità". L'esaurimento dei combustibili fossili avrà anche un grave impatto sui trasporti... ciò influirà pesantemente anche l'economia.

La risposta di Edward S. Rubin, professore di ingegneria e politiche pubbliche e ingegneria meccanica alla Carnegie Mellon University, rincara la dose: "non finiremo mai completamente i combustibili fossili, perché l'ultimo barile di petrolio, piede cubo di gas o tonnellata di carbone sarebbe troppo costoso e quindi rimarrebbe sottoterra". Secondo Rubin, infatti, l'essere umano si rivolgerà alle fonti rinnovabili.

Questa stessa idea è supportata anche da Jessica Kaminsky, assistente di Ingegneria civile e ambientale all'Università di Washington. Secondo l'assistente professore, se smettessimo di usare tutti i combustibili fossili prima o poi, dovremmo decidere se vogliamo accettare prezzi elettrici più alti o una minore affidabilità elettrica, almeno inizialmente: "Alla fine passeremo all'elettricità rinnovabile; non abbiamo un'altra opzione supponendo che vogliamo che la specie umana continui ad esistere e assumendo che non ci interessa fare a meno delle luci e di Internet e così via, ecc."

L'ultima parola viene detta da Ken Caldera del Carnegie Institution for Science. Secondo l'esperto, ci sono 1.000.000 miliardi di tonnellate di carbonio ridotto nel guscio sedimentario della Terra, quindi non finiremo mai i combustibili fossili. Solo che alla fine la quantità di sforzo che si dovrà dedicare all'estrazione dei combustibili diventerà maggiore della quantità di beneficio che otterrà dalla combustione di quella sostanza. "Non vedo l'esaurimento dei combustibili fossili come un problema. Forse il problema più grande è che non stiamo esaurendo i combustibili fossili abbastanza velocemente da proteggerci dai pericolosi cambiamenti climatici."

Insomma, sicuramente la certezza è una: si utilizzeranno pesantemente le fonti di energia non rinnovabili.