Che cosa succede quando una forza inarrestabile incontra un oggetto inamovibile? Il mondo è pieno di questi paradossi, ma questa volta un team di scienziati si spinge verso uno scenario al limite del possibile: cosa succederebbe se un buco nero cadesse all'interno di un wormhole?

Gli osservatori di onde gravitazionali hanno rilevato più di 20 collisioni giganti tra oggetti straordinariamente densi e massicci come buchi neri e stelle di neutroni. Tuttavia, teoricamente potrebbero esistere oggetti più esotici, come i wormhole, le cui collisioni dovrebbero anche produrre segnali gravitazionali che gli scienziati potrebbero rilevare.

Cosa sono questi "buchi di verme"? Tunnel nello spaziotempo che, in teoria, possono consentire viaggi ovunque nello spazio e nel tempo, o anche in un altro universo. La teoria della relatività generale di Einstein consente la possibilità dell'esistenza di queste strutture. In molti modi, un wormhole assomiglia a un buco nero e i due oggetti sono molto simili.

Esiste, però, una differenza sostanziale: mentre nessun oggetto può teoricamente tornare indietro dopo essere entrato nell'orizzonte degli eventi di un buco nero, un oggetto che entra in un wormhole, invece, potrebbe teoricamente invertire la propria rotta. In un nuovo documento (non ancora sottoposto a revisione paritaria), gli scienziati hanno studiato i possibili segnali gravitazionali generati da un buco nero orbitante attorno a un wormhole e, inoltre, hanno anche esplorato cosa potrebbe accadere durante un possibile scontro.

Ecco quindi cosa succederebbe: scontrandosi, il buco nero uscirebbe dall'altra parte del wormhole in un altro punto dello spazio-tempo, e poi - supponendo che il buco nero e il wormhole siano legati gravitazionalmente l'uno all'altro - ritorna indietro emergendo dall'altra parte. Mentre il buco nero continua a viaggiare dentro e fuori il tunnel spazio-temporale, genererebbe un ciclo di onde gravitazionali molto particolari. Il periodo di tempo tra queste onde si ridurrebbe fino a quando il buco nero rimarrà all'interno del wormhole. Rilevare questo tipo di segnale gravitazionale potrebbe supportare l'esistenza di questi tunnel.

"Sebbene i wormhole siano molto, molto speculativi, il fatto che potremmo avere la capacità di provare o almeno dare credibilità alla loro esistenza è piuttosto interessante", afferma a Space.com il coautore dello studio William Gabella, un fisico della Vanderbilt University di Nashville.