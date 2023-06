Cosa succederebbe alla tua città se tutte le persone scomparissero?

Vi abbiamo raccontato cosa succederebbe se la Terra smettesse di girare o se non ci fosse la luna, ma oggi vogliamo parlarvi di una possibilità meno fantascientifica e più plausibile: cosa succederebbe alle nostre città se tutte le persone scomparissero? Carlton Basmajian, professore di progettazione urbana all'Iowa State University dà la risposta.

La prima cosa che tornerebbe sarebbe il silenzio: niente più rumori artificiali o dettati dalla nostra presenza. Niente. Solo la natura. Dopo un anno senza persone, il cielo sarebbe più azzurro, l'aria più limpida e il vento e la pioggia pulirebbero la superficie della Terra; tutto lo smog e la polvere prodotti dagli esseri umani sparirebbero.

Dopo qualche tempo inizierà anche a mancare l'acqua e l'elettricità nelle case (tanto a chi dovrebbe servire?) poiché i sistemi idrici ed elettrici richiedono un pompaggio costante. La natura prenderà il posto delle strade e dei giardini ben curati: molte piante che non avete mai visto prima inizierebbero a crescere, insieme ad alcuni arbusti.

Si noterebbero, inoltre, molti più insetti che ronzano dappertutto, poiché non sarebbero più schiacciati dalla nostra presenza. Nel primo anno anche gli animali più piccoli inizierebbero a conquistare i nostri centri urbani, per poi - più avanti - fare spazio per quelli più grandi come cervi, lupi e qualche orso occasionale.

Un decennio dopo le strade saranno molto probabilmente piene di crepe, perché il movimento della Terra genera pressione al terreno... creando queste spaccature. Le dighe e gli argini che le persone hanno costruito su fiumi e torrenti inizieranno ad erodersi, le fattorie torneranno alla natura e tutti gli animali addomesticati da noi inizieranno pian piano a diventare selvaggi, anche se molti di essi diventeranno cibo per gli animali più grandi.

Quello che sappiamo per certo, però, è che la nostra impronta rimarrà per sempre nella storia e nei "registri" della Terra.