Cosa succederebbe se due giganti gassosi come Giove e Saturno si scontrassero?

Nel nostro Universo capitano in continuazione fenomeni eccezionali come formazioni di nuove stelle, fusioni di buchi neri e persino scontri tra buchi neri e stelle di neutroni. Fin ad ora però non abbiamo mai osservato uno scontro tra giganti gassosi. Cosa succedere in questo caso?

Sebbene il cosmo sia presumibilmente infinito, con infinite possibilità che tutto possa verificarsi (prima o poi), per ora i cosmologi sono piuttosto scettici sulle possibilità che possa avvenire uno scontro simile. Fin ad ora non è mai stato osservato, e le meccaniche celesti ci spiegano che è un fenomeno piuttosto irrealizzabile. Ma cosa succederebbe davvero se due pianeti simili a Saturno e Giove entrassero in rotta di collisione?

L'astrofisico Alastair Gunn ha provato a immaginare un simile scenario, affermando che il risultato di una simile collisione può essere piuttosto variabile, e che i fattori da tenere conto sono senza dubbio la "velocità relativa" dei due oggetti e il loro angolo di impatto.

Collisioni che avvengono in modo frontale potrebbero comportare sostanzialmente due esiti: con una velocità "moderata" (intesa sempre su scala cosmologica) si potrebbe verificare una fusione completa dei due pianeti, conservando sia i nuclei solidi che i loro involucri gassosi. Un perfetto mix additivo. Uno scontro a velocità elevata invece potrebbe essere decisamente più disastroso, potendo frammentare completamente i nuclei dei pianeti gassosi e portare entrambi alla completa distruzione.

Le collisioni oblique, che portano gli oggetti celesti a "strusciarsi" scambievolmente, avrebbero come esito una sostanziale perdita di volume gassoso di uno dei due giganti, senza fusione additiva. Una perdita di materiale dunque che ridurrebbe uno o entrambi i pianeti a minori dimensioni.

Incredibilmente, tra le tante teorie che tentano di spiegare la formazione di Saturno e Giove, ve ne è proprio una che coinvolge tale possibilità: la nascita ad operano della fusione di alcuni proto-pianeti di gas durante la formazione del Sistema Solare.