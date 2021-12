Cosa succederebbe se estraessimo materiali da asteroidi che valgono triliardi di dollari?

L'asteroide Psyche è un corpo celeste che ha un valore inestimabile. Secondo uno studio pubblicato lo scorso anno sul Planetary Science Journal, la pietra cosmica ha un valore di 700 quintilioni di dollari (che per farvi capire, è un numero seguito da ben 30 zeri). Cosa succederebbe se estraessimo materiali da questo asteroide?

Allora, attualmente è difficile pensare ad estrarre minerali da un asteroide, ma quasi certamente il sistema economico della Terra potrebbe essere messo in grande difficoltà. Materiali come l'oro, infatti, sono estremamente rari sul nostro pianeta - almeno da raggiungere - e il suo valore è dato, tra le tante cose, anche dalla sua rarità.

Anche se trovassimo una pietra cosmica piena di oro e altre risorse preziose, come l'asteroide 1986 DA che vale 11 trilioni di dollari, riportarlo sul nostro pianeta avrebbe davvero poco senso dal punto di vista economico. Il motivo è semplice: avere un enorme afflusso di risorse che prima erano considerate rare farebbe scendere drasticamente il prezzo di tali risorse.

Senza alcun dubbio l'interno sistema economico della Terra sarebbe messo a dura prova da questo cambiamento. Questo perché un bene rifugio e una riserva di valore come l'oro potrebbe scomparire in un attimo. É ancora presto per vendere tutto l'oro che avete a casa in questo momento... perché l'estrazione degli asteroidi - almeno per il prossimo futuro - è impensabile.

Innanzitutto anche gli asteroidi più vicini a noi si trovano molto più lontani della Luna, non sappiamo come fare per estrarre risorse da remoto (perfino con i robot più avanzati) e, una volta estratti i materiali, dovrebbero ritornare sulla Terra. Attualmente si tratta di un'idea non fattibile, perché i costi di andata/ritorno e di estrazione andrebbero a consumare i profitti di qualsiasi missione... senza contare che ci vorrebbero anni prima di ritornare sul nostro pianeta.

Insomma, è ancora presto per preoccuparci di questo aspetto, anche se in futuro (molto lontano) sicuramente arriveremo anche a questo.