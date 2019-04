Cosa succederebbe se l'inverno durasse come quello di Games of Thrones?

Gli scienziati si sa, si chiedono tante cose, ed è proprio grazie a questa curiosità che, a volte, riescono a fare delle scoperte incredibili.. mentre altre volte si chiedono cosa succederebbe se l'inverno durasse anni come su Games of Thrones.

A porsi il dubbio è Christopher Walcek, un ricercatore presso il Centro di ricerca sulle scienze atmosferiche dell'Università dell'Alabany, creando uno scenario in cui l'emisfero settentrionale si sia allontanato rispetto al Sole.

In questo caso (nell'emisfero settentrionale) i giorni sarebbero brevi e le notti lunghe, ci sarebbero molte più tempeste di neve che non andranno via con il Sole, creando grandi quantità di nevi perenni. Queste condizioni, solamente dopo pochi anni, cambierebbero in modo permanente l'ecosistema.

Gli alberi e i fiori che germogliano in primavera non lo farebbero, e la maggior parte di creature erbivore si estinguerebbero, creando gravi conseguenze nella catena alimentare. Gli animali rimasti si adatterebbero alla luce solare ridotta e alla disponibilità di energia, e le popolazioni di ogni specie si ridurrebbero drasticamente.

Ad esempio, rane e tartarughe durante l'inverno diventano inattive, quindi non hanno bisogno di mangiare, ma ovviamente ci sono dei limiti. Se l'inverno continuasse per diversi anni, questi animali esaurirebbero le loro riserve energetiche e morirebbero di fame.

Christopher Walcek si è chiesto anche cosa succederebbe se nel nostro mondo l'inverno durasse per millenni: entro centinaia di migliaia di anni, gli Stati Uniti e l'Europa diventerebbero una calotta di ghiaccio, e ci sarebbero enormi cambiamenti per ogni specie animale e pianta, l'unico modo per sopravvivere, sarebbe nella caccia.

Almeno non arrivano gli estranei.