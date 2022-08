Cosa succederebbe se mangiassi del ghiaccio secco? Assolutamente nulla di buono

Il ghiaccio secco non può essere assolutamente mangiato, ma viene utilizzato nei prodotti farmaceutici per mantenere a bassa temperatura medicinali e vaccini, per conservare certi tipi di alimenti e per molte altre applicazioni di natura sanitaria e industriale. Tuttavia, cosa potrebbe accadere se qualcuno ingerisse del ghiaccio secco?

Innanzitutto, se preso con le mani e senza guanti protettivi, poiché la sostanza si trova a una temperatura di -78 °C, potrebbe causare gravi congelamenti e ustioni cutanee. Se ingerito gli effetti sono pericolosissimi: può bruciare l'esofago, rompere lo stomaco, causare gravi lesioni interne e mettere in pericolo la vita del soggetto che compie questo sconsiderato gesto.

Non solo: se inalato può provocare ipossia, ipossiemia e asfissia. A differenza di quello d'acqua, il ghiaccio secco non si scioglie. "Il tuo cuore e il tuo cervello non riceveranno la quantità di ossigeno necessaria per sopravvivere. Andrai in coma molto rapidamente e il tuo cuore smetterà di battere", ha dichiarato il dottor Kris Permentier, capo del dipartimento di pronto soccorso dell'ospedale Sint-Blasius.

Poiché il materiale ghiacciato non è nient'altro che anidride carbonica solidificata (altre volte invece può essere trasformata in bicarbonato), in quantità anormali può uccidere se inalata: l'aria normale è infatti composta dallo 0,04% di anidride carbonica, ma l'esposizione a 5000 parti per milione (vale a dire lo 0,5%) può creare CO2 in eccesso nel sangue. Inoltre, l'ingestione della sostanza può ridurre rapidamente l'ossigeno nei polmoni causando mancanza di respiro e morte.