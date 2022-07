Cosa succederebbe se tutti i pianeti del Sistema Solare si allineassero?

Gli allineamenti planetari, pur rari, non sono impossibili nel nostro Sistema Solare. Qualche settimana fa, ad esempio, cinque pianeti del nostro quartiere galattico si sono messi in fila: stiamo parlando di Mercurio, Marte, Venere, Giove e Saturno; evento che si verificherà prossimamente soltanto nel 2040.

Cosa accadrebbe se tutti e otto i pianeti del nostro sistema solare si allineassero? Purtroppo una perfetta "fila indiana" planetaria è quasi impossibile per due motivi.

Il primo è che un allineamento dipende dal punto di vista dal quale si guarda. Tre o quattro pianeti potrebbero essere in fila se li guardi dalla Terra ma non, ad esempio, da Giove. In secondo luogo, il termine non significa letteralmente che sono allineati lungo la stessa linea, solo che sono tutti raggruppati nella stessa area.

Dal momento che tutti i mondi hanno orbite diverse all'interno delle tre dimensioni dello spazio è difficile che ciò possa accadere. Jean Meeus, astronomo belga specializzato in meccanica celeste e astronomia matematica, ha definiti "allineati" questi corpi celesti se sono nella stessa direzione e se si trovavano entro 1,8 gradi l'uno dall'altro.

Per farvi capire bene, i tre pianeti interni del nostro quartiere cosmico (Mercurio, Venere e Terra) si "allineeranno" solo una volta ogni 39,6 anni. Aggiungendo Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno sarebbe una volta ogni 396 miliardi di anni (almeno seguendo il calcolo di Meeus). Il 6 maggio 2492 tutti gli otto saranno il più allineati possibile, ma non saranno neanche lontanamente vicini all'essere in linea retta.

Anche se tutti si trovassero "esattamente" lungo la stessa direzione, la NASA afferma che non accadrebbe nulla di significativo. Le maree oceaniche si alzerebbero un impercettibile "venticinquesimo di millimetro".