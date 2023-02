Cosa succederebbe se provassimo a tappare la bocca di un vulcano con del cemento?

“Perché non possiamo semplicemente versare cemento in un vulcano per impedirne l'eruzione?”; sebbene possa far sorridere un quesito del genere, siffatta domanda è estremamente popolare tra gli “aspiranti” vulcanologi. Beh, è più facile trovare argomentazioni negative in risposta a questa idea, anziché avvaloranti.

Banalmente, non si potrebbe scegliere un materiale peggiore per fermare un’eruzione vulcanica: il calcestruzzo ha un punto di fusione di 1.500°C, mentre la lava raggiunge circa 871°C… Potrebbe sembrare un valore promettente, no? Il cemento non si scioglie! Ed è proprio questo il problema.

Le eruzioni vulcaniche si verificano quando c’è troppa pressione sotto la superficie terrestre. Quando il magma è sottile e fluido, i gas possono uscire senza troppi problemi. Certo, è un composto che faremmo bene a non sfidare, ma sembrerebbe essere un’alternativa sicuramente più gestibile, rispetto alle eruzioni vulcaniche esplosive.

“Se il magma è denso e appiccicoso, i gas non possono fuoriuscire facilmente”, spiega lo United States Geological Survey (USGS) portando ad esame il comportamento del Monte Sant’Elena (USA). “La pressione aumenta fino a quando i gas escono fuori violentemente ed esplodono”.

“Le eruzioni vulcaniche esplosive possono essere pericolose e mortali. Possono far esplodere nuvole di tefra calda lateralmente o dalla cima di un vulcano”, aggiunge l'USGS. “Queste nuvole infuocate corrono giù per i fianchi delle montagne distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino”.