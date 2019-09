Cosa succederebbe se gli squali scomparissero dal mare?

Tutto è presente in un determinato luogo per una ragione. La natura non lascia nulla al caso e anche la creature - apparentemente - più inutili potrebbero servire a qualcosa. Lo squalo ad esempio, da sempre dipinto come una "creatura cattiva e spietata", è essenziale per molti ecosistemi.

Gli squali vivono in tutto il mondo (esistono circa 500 specie), dalle barriere coralline tropicali alle gelide acque dell'artico. Sono di vitale importanza per la salute dei loro habitat, afferma Jenny Bortoluzzi, dottoranda presso il Dipartimento di Zoologia del Trinity College di Dublino.

Il pesce predatore elimina gli individui deboli e malati, garantendo che la popolazione di pesci rimanga sana e sostenibile per gli habitat. Ad esempio, spiega Bortoluzzi, gli squali tigre che vivono intorno ad ecosistemi pieni di alghe impediscono alle tartarughe di divorare troppo la vegetazione.

Inoltre, gli squali svolgono anche un ruolo nella regolazione della produzione di ossigeno nell'oceano, mangiando i pesci che si nutrono di placton che genera ossigeno, spiega Victoria Vásquez, del Moss Landing Marine Laboratories.

Gli ambienti delle barriere coralline sono un buon esempio dell'importanza degli squali. "Senza squali le popolazioni di piccoli pesci aumenterebbero a dismisura, perché nulla li sta mangiando", spiega a LiveScience Toby Daly-Engel, professore del dipartimento di scienze marine e direttore dello Shark Conservation Lab presso Florida Tech.

"Molto presto, il loro cibo - plancton, microrganismi, gamberetti - sparirebbe, portando alla morte tutti questi pesciolini" continua Daly-Engel. Questo evento porterebbe anche alla morte dei coralli, a causa di un aumento incontrollato di alghe e batteri.

Purtroppo, il 25% di tutte le specie di squali e razze rischiano l'estinzione. Negli ultimi decenni alcune popolazioni di squali sono diminuite fino al 90%, a causa dello sfruttamento eccessivo degli habitat oceanici (come la pesca commerciale), secondo Bortoluzzi.

Il tempo per questi animali sta finendo, proteggerli è importante anche per noi.