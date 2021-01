Cosa succederebbe se la Stazione Spaziale venisse colpita da una patatina a 24 km/s?

Su Reddit è nata una discussione davvero molto particolare: cosa succederebbe se una patatina (in particolar mondo un cheetos) colpisse la Stazione Spaziale Internazionale? La risposta è arrivata da moltissimi utenti, tutti che hanno concordato all'unanimità che (per fortuna!) l'ISS non verrebbe distrutta dall'impatto.

Potrebbe sembrare una domanda stupida, ma qualsiasi oggetto capace di colpire la stazione spaziale a 24 chilometri al secondo potrebbe far "male" alla struttura. Le collisioni spaziali sono un rischio reale in orbita e, lo scorso anno, l'ISS ha dovuto schivare più volte dei detriti orbitanti che gli sono passati "molto vicini".

Fortunatamente, nel caso della patatina, quest'ultima sarebbe più fragile e probabilmente all'impatto si romperebbe in una nuvola di plasma e si disperderebbe. "Il cheetos diventerebbe più fragile nello spazio - molti degli oli contenuti inizierebbero a evaporare nel vuoto, asciugando ulteriormente lo sfortunato spuntino e rendendolo più fragile", ha spiegato un utente del sito. "A seconda del luogo di schianto potrebbe lasciare un'ammaccatura, anche se molto probabilmente lascerebbe solo una macchia arancione", scrive Letter_13 nel thread originale.

Addirittura, secondo un utente che - in base a quanto afferma - ha lavorato alla costruzione della Stazione Spaziale, la patatina in base alla direzione del punto colpito potrebbe fare più o meno danno. Secondo l'utente, danielravennest, le parti critiche dell'ISS sono protetti da degli "scudi anti-detriti", che proteggono le parti sensibili dai detriti spaziali.

La parte più a rischio è rappresentata dai pannelli solari e, dopo l'impatto del cheetos, potrebbero rompersi 1 o 2 pannelli. Insomma nulla di grave.