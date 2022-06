Cosa succederebbe se la Terra avesse due lune? Nulla di buono

Vi abbiamo già parlato di quello che sarebbe successo se la Terra non avesse avuto la Luna. Molto probabilmente non avreste letto questa notizia... perché la vita non sarebbe mai esistita. Lo stesso vale anche se il nostro pianeta avesse avuto due lune e oggi vi spieghiamo meglio le conseguenze. Spoiler: nulla di buono.

Il primo effetto degno di nota? Maree davvero incredibili capace di inghiottire le aree vicino all'acqua. Se ci fossero state due lune in orbita attorno alla Terra, in particolare della stessa dimensione, molte città e aree famose che attualmente fanno parte della vita sulla Terra non sarebbero mai esistite.

New York City, Shanghai, Londra sarebbero state inghiottite dai mari. La Terra, inoltre, avrebbe anche tsunami più frequenti e forse più terremoti, che devasterebbero gran parte del pianeta... impedendo (o rallentando) l'emergere della vita come la conosciamo oggi.

Oltre a cambiare il cielo notturno, con il doppio della luce riflessa dal satellite naturale, le due lune influenzerebbero anche le eruzioni vulcaniche, in un modo molto simile a quello che si verifica attualmente su Io, la luna di Giove. Alla fine, inoltre, i due corpi celesti - a causa della forza di attrazione reciproca - avrebbero terminato la loro esistenza schiantandosi l'uno contro l'altro, con degli ovvi effetti catastrofici sul nostro pianeta.

Insomma, per fortuna abbiamo una sola Luna... anche se abbiamo avuto un secondo satellite per qualche tempo nell'orbita terrestre.