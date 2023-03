Cosa succederebbe se tutti sulla Terra saltassimo allo stesso tempo?

Singolarmente non si fa testo, ma se tutti gli esseri umani della Terra saltassero insieme allo stesso tempo, succederebbe qualcosa al nostro pianeta? Incredibilmente, c'è qualcuno che se lo è chiesto e che ha cercato la risposta!

In un esperimento condotto per l'Earth Lab della BBC, il giornalista scientifico e presentatore Greg Foot (l'uomo che ha cercato di assaggiarsi per conoscere il sapore della carne umano) ha tentato di rispondere alla domanda facendo saltare una folla di 50.000 persone contemporaneamente, misurando il movimento risultante nel terreno da 1,5 chilometri di distanza.

Questo perché i terremoti, se sono abbastanza grandi e violenti, sono capaci di influenzare la velocità di rotazione della Terra. Nel 2011, pensate, c'è stato un terremoto abbastanza potente che ha colpito il Giappone e ha leggermente accelerato la rotazione della Terra, accorciando le nostre giornate di circa 1,8 microsecondi.

Quindi Foot si è chiesto: è possibile influenzare la rotazione del nostro pianeta se tutti saltassimo in contemporanea? Il salto di 50.000 persone ha creato un segnale di 0,6 sulla scala Richter. Tuttavia, ridimensionandolo, il team dietro l'esperimento ha capito che non era abbastanza. "I terremoti non influenzano la rotazione del pianeta fino a quando non raggiungono almeno l'otto [di magnitudo], e per questo ci vorrebbero sette milioni di volte più persone di quelle che attualmente vivono sul pianeta."

La risposta è no: la rotazione del nostro pianeta non sarebbe influenzata. Tuttavia, il fisico Rhett Allain ha calcolato quello che sarebbe successo se - all'epoca - 7 miliardi di persone avessero saltato tutti insieme di almeno 30 centimetri. Ipotizzando che tutti avrebbero eseguito il salto nello stesso punto, la Terra si sarebbe spostata di circa un centesimo del raggio di un singolo atomo di idrogeno... per poi ritornare come prima.