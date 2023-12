Cosa succederebbe alla Terra se smettessimo di consumare carne?

Un recente studio ha esplorato le conseguenze globali di un ipotetico scenario in cui l'umanità smettesse improvvisamente di consumare carne. Attualmente, il consumo di carne è una pratica diffusa, contribuendo significativamente al riscaldamento globale a causa delle emissioni di gas serra dall'allevamento di bestiame.

Economicamente, l'allevamento di bestiame rappresenta una quota significativa della produzione agricola globale e costituisce una fonte di reddito e nutrizione essenziale per circa 1,3 miliardi di persone. In particolare, nei paesi a basso reddito, l'agricoltura e l'allevamento sono pilastri fondamentali dell'economia.

Pertanto, un'eliminazione improvvisa della carne potrebbe causare gravi disordini economici, con milioni di persone che perderebbero il lavoro e un potenziale rallentamento della crescita economica. Dal punto di vista nutrizionale, la carne fornisce proteine essenziali, vitamine e minerali. In molte regioni, specialmente in Asia meridionale e Africa subsahariana, la carne costituisce una parte importante della dieta, sebbene in quantità limitate.

L'eliminazione della carne potrebbe quindi portare a carenze nutrizionali, specialmente di vitamina B12, vitamina A, calcio e ferro. Gli esperti suggeriscono che una riduzione graduale e mirata del consumo, specialmente nei paesi industrializzati, potrebbe essere un approccio più equilibrato. Questo permetterebbe di bilanciare i benefici ambientali con le esigenze economiche e nutrizionali.

Inoltre, la transizione verso fonti alternative di proteine e l'adozione di pratiche agricole più sostenibili potrebbero contribuire a mitigare gli impatti negativi di un ridotto consumo di carne. Chissà se è vero che nessuno entro il 2035 mangerà carne.