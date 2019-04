Cosa succederebbe se Thanos cancellasse metà di tutto sulla Terra?

Visto che tra pochissime ore uscirà al cinema il tanto atteso Avengers: Endgame, gli scienziati si sono chiesti cosa succederebbe se Thanos, grazie al guanto dell'infinito, riuscisse a cancellare metà di tutto sulla Terra. Contrariamente all'inverno perenne del Trono di Spade, questa volta la vita se la caverebbe con "più facilità".

Per quanto riguarda gli esseri umani, se una metà dovesse essere cancellata, in meno di quarant'anni si ritornerebbe allo stesso numero prima dello schiocco. Lo stesso vale per la maggior parte delle specie animali, ha dichiarato Earther Ken Lacovara, un paleontologo della Rowan University.

Janet Hoole, esperta in comportamento animale ed evoluzione umana presso la Keele University, ha spiegato che ci sarebbe uno squilibrio delle specie a seconda delle strategie di sopravvivenza. Quelli che fanno molti figli, garantendo una riproduzione rapida, sarebbero avvantaggiati.

Ciò significa che gli insetti, così come canguri, ratti e conigli, riuscirebbero a tornare allo stesso numero molto velocemente. Una rana, può produrre circa 20.000 uova in una singola stagione, e potrebbero ripristinare la propria popolazione entro un anno. Le zanzare (purtroppo) tornerebbero in piena forza in una sola estate.

Mentre alcune specie, come le tigri, potrebbero anche estinguersi, vista la lentezza della loro riproduzione. Mentre le specie già a rischio, o con numeri piuttosto bassi di membri, come i 50 rinoceronti di Giava e i 23 gibboni di Hainan, potrebbero definitivamente estinguersi.

Alcune specie a rischio potrebbero invece trarre vantaggio da questo catastrofico evento, tornando a popolare zone che una volta appartenevano agli esseri umani. Inoltre, gli animali con il tasso più alto di riproduzione potrebbero iniziare a colonizzare nuove zone, prima occupate da altre specie.

Ci sarebbe quindi "Un ecosistema globale semplificato con animali rari che diventano più rari e meno geneticamente diversi", ha detto Hoole. Insomma, l'obiettivo di Thanos di riportare l'equilibrio nell'universo, almeno sulla Terra, non sembra dare i risultati sperati.