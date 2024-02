Cosa succederebbe se toccassimo il ghiaccio secco? Nulla di buono

Esiste un tipo di ghiaccio che affascina gli appassionati di scienza e gli amanti del fumo artificiale: il ghiaccio secco. Ma avete mai riflettuto sulle conseguenze gelide di un contatto diretto con questa solida nemesi?

Il ghiaccio secco non è altro che anidride carbonica allo stato solido, una versione più spettacolare dei cubetti di ghiaccio che rinfrescano la vostra limonata, capace di sublimarsi, passando direttamente dallo stato solido a quello gassoso senza lasciare traccia di sé sotto forma di liquido.

La temperatura di questa particolare forma di ghiaccio può raggiungere i -78 gradi Celsius, ben più fredda di qualsiasi gelato custodito nel vostro freezer. Il contatto diretto con il ghiaccio secco può sembrare inizialmente innocuo, ma prolungarlo equivale a stringere la maniglia di una pentola bollente senza guanto da forno.

Il risultato? Un bruciore gelido, non causato dal calore, ma da un freddo estremo che congela le cellule della pelle provocando danni simili a quelli di una bruciatura. Questo tipo di lesione, causata dalle basse temperature, può ridurre il flusso sanguigno all'area interessata, portando a danni tissutali gravi e potenzialmente a congelamento (sapete che è stato approvato un farmaco per trattarlo?).

Quando si manipola il ghiaccio secco, è fondamentale adottare precauzioni, come l'utilizzo di guanti spessi, per evitare contatti diretti con la pelle e prevenire le bruciature. In caso di bruciature da ghiaccio secco, è vitale intervenire tempestivamente: immergete l'area interessata in acqua tiepida per circa dieci minuti, evitando l'acqua calda che potrebbe aggravare i tessuti già lesionati.

L'applicazione di aloe vera può offrire un sollievo rinfrescante e aiutare a mantenere pulita l'area colpita per prevenire infezioni. A proposito, cosa succederebbe se mangiassimo ghiaccio secco?