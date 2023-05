Cosa succederebbe se toccassimo il mercurio a mani nude?

Il mercurio è un metallo molto famoso per la sua tossicità ed è sostanzialmente tossico per il nostro corpo. Tuttavia, cosa succederebbe se toccassimo il mercurio elementare a mani nude? Forse starete pensando che possa uccidervi all'istante... ma in realtà non succederebbe nulla (ma ciò non vuol dire che dobbiate farlo).

Questo perché il mercurio non viene assorbito attraverso la nostra pelle, ma può uccidervi in un altro modo. Ad esempio, se doveste avere dei tagli sulla mano, la sostanza potrebbe entrarvi all'interno del flusso sanguigno. Un'altra preoccupazione riguarda la creazione dei vapori: la pelle può assorbire i vapori di mercurio, ma l'inalazione è di gran lunga il modo più semplice per accumularsi all'interno del nostro corpo.

Il mercurio è tossico. Mentre il mercurio elementare può essere maneggiato anche a mani nude (con gli avvertimenti da tenere in considerazione sopra) e ci sono sali inorganici di mercurio che sono corrosivi per la pelle, gli occhi e il tratto gastrointestinale. Il metallo e i suoi composti influenzano il sistema nervoso centrale e periferico così come i reni e può causare insufficienza renale, tremori, insonnia, perdita di memoria.

L'avvelenamento da mercurio è stato anche associato a una riduzione dell'intelligenza. I sintomi di avvelenamento includono debolezza muscolare, scarsa coordinazione e intorpidimento di mani e piedi. Gran parte del mercurio ingerito proviene dal consumo di pesce, ma gli studi hanno dimostrato che anche con il rischio di accumulo, mangiare pesce è ancora benefico in generale (poiché meno dello 0,01% del mercurio elementare viene assorbito dall'intestino).