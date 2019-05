Cosa succederebbe se si trasformasse il deserto del Sahara in una fattoria solare?

Il deserto del Sahara è una delle aree più grandi della Terra, ed è più grande del Brasile e leggermente più piccolo della Cina e degli Stati Uniti. E se fosse un paese, sarebbe il quinto più grande al mondo.

Secondo le stime della NASA (che ha in mente di raccogliere energia solare dallo spazio), ogni metro quadrato riceve in media tra 2.000 e 3.000 kWh di energia solare all'anno. Il Sahara è grande circa 9 milioni di chilometri quadrati, ciò vuol dire che se ogni centimetro dell'area ricevesse energia solare, in un'anno si avrebbero circa 22 miliardi di GWh.

Questa ipotetica fattoria solare produrrebbe 2000 volte l'energia delle più grandi centrali elettriche del mondo, che generano 100.000 GWh all'anno, producendo più di 7.000 volte il fabbisogno di elettricità dell'Europa, con emissioni di carbonio quasi nulle.

Negli ultimi 10 anni si è presa in seria considerazione l'idea di attuare questo progetto, e fin'ora quello che si è avvicinato di più all'idea è stato Desertec, annunciato nel 2009, ma poi annullato a causa dei costi troppo elevati (ma anche a causa di alcuni fattori politici, commerciali e sociali).

Al momento ci sono due tecnologie pratiche per generare elettricità solare in questo contesto: l'energia solare concentrata (CSP) e i pannelli solari fotovoltaici regolari. La tecnologia CSP è più adatta all'ambiente del Sahara, anche se c'è il rischio che lenti e specchi potrebbero essere coperti dalle tempeste di sabbia. Ma lo svantaggio più grande rimane la scarsità di risorse idriche.

Quando i pannelli diventano troppo caldi la loro efficienza diminuisce, ed entrambe le tecnologie potrebbero richiedere una certa quantità d'acqua per pulire specchi e pannelli.

Il Sahara dunque, da posto inospitale per la maggior parte della vita sulla Terra, potrebbe diventare essenziale per il futuro prossimo. Per quanto riguarda i pannelli solare, la Francia sta addirittura iniziando ad usarli anche sul manto stradale.