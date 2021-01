Cosa succederebbe se gli umani avessero una pelle fotosintetica?

Le piante utilizzano la fotosintesi per nutrirsi e trarre energia dal Sole, ma cosa sarebbe successo se questa abilità fosse stata sfruttata anche dagli esseri umani?

Iniziamo col dire che alcuni animali della Terra sfruttano la luce solare per una serie differenti di abilità. Ad esempio, l'Elysia chlorotica - una lumaca di mare - può rubare i cloroplasti, strutture all'interno delle cellule delle alghe che svolgono la fotosintesi, per aiutarle a vivere esclusivamente di fotosintesi per mesi.

Gli umani con una pelle in grado di attuare la fotosintesi sarebbero certamente molto differenti da quelli che intendiamo. Secondo Lindsay Turnbull, ecologa delle piante presso l'Università di Oxford, se la pelle di una tipica donna adulta fosse fotosintetica come una foglia, soddisferebbe solo l'1% del suo fabbisogno energetico giornaliero per sopravvivere; per vivere, infatti, avrebbe bisogno di molta più pelle, grande quanto un campo da tennis, secondo Turnbull.

La fotosintesi, inoltre, richiede anidride carbonica. Le piante hanno pori, chiamati stomi, che usano per fornire il gas alle loro cellule. Supponendo che gli esseri umani fotosintetici possedessero cloroplasti, potrebbero aver bisogno di una pelle porosa per far entrare l'anidride carbonica, ma tali pori potrebbero far entrare o uscire altre cose, ad esempio l'umidità, in modi dannosi per il corpo umano.

Per l'occasione, Livescience ha anche chiesto il parere di uno scrittore di racconti di fantascienza, John Scalzi, che ha scritto un romanzo - "Old Man's War", candidato all'Hugo Award -in cui è presente proprio questa tematica. In questa realtà i soldati sono equipaggiati con corpi geneticamente modificati che, tra le altre cose, possiedono pelle verde e fotosintetica.

Tuttavia, per ovviare al problema proposto da Turnbull, nel romanzo la pelle dei soldati viene utilizzata solo per ottenere energia extra e non come mezzo di energia principale. "Potrebbe essere un vantaggio dal 3% al 5% nell'ambito delle cose, ma è un guadagno che prima non si aveva", ha dichiarato lo stesso Scalzi.

