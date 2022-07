Cosa succederebbe se venissi inghiottito da un tornado?

C'è chi ha la fobia del mare e chi dei buchi, ma alcune paure sono più o meno condivise da tutte le persone della Terra... come ad esempio quella dei disastri naturali. Ad esempio, cosa succederebbe se una persona venisse risucchiata da un tornado? Ecco quello che sperimenterebbe al suo interno.

Innanzitutto, quale sarebbe l'odore all'interno di questo vortice ventoso? Secondo alcuni sopravvissuti a questi eventi "un dolce profumo di erba appena tagliata o terra cruda dopo una tempesta", ma molto probabilmente ciò dipende da quello che è stato risucchiato al suo interno. Ad esempio altri reduci di un'esperienza simile hanno sentito odore di zolfo e gas.

Per quanto riguarda il suono, vicino a un tornado - secondo il cacciatore Tim Samaras - "se si trova in un campo aperto, suona come una cascata, in un'area popolata diventa un suono più tonante." All'interno del ventre di questo mortale vortice, alcuni sopravvissuti hanno sentito il ronzio delle api, il fruscio delle cascate o il boato di un treno. Altri l'hanno paragonato al boato di un tuono.

Adesso passiamo al senso principale, la vista: cosa vedremmo all'interno di questo vento mortale? Non abbiamo molte prove in merito, ma secondo alcuni scienziati e in base alla testimonianza di un sopravvissuto, Will Keller, tutto sarebbe immobile. ​​"Tutto era immobile come la morte", affermò l'uomo.

