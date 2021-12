Cosa succederebbe se tutti i vulcani della Terra eruttassero contemporaneamente?

Sul nostro pianeta esistono all'incirca 1.500 vulcani attivi. Certo, soltanto 550 di loro hanno eruttato durante la "storia registrata", ma il numero di questi "mostri" di lava e magma non ha importanza nel contesto di oggi. Cosa succederebbe, infatti, se tutti i vulcani della Terra eruttassero contemporaneamente?

Innanzitutto, sappiate che le eruzioni sono classificate con l'indice di esplosività vulcanica (in inglese "VEI" - Volcanic Explosivity Index). Più un vulcano lancia materiale in aria, più l'indice aumenta. Un VEI di 1 causa almeno 10.000 metri cubici di materiale lanciato in aria; mentre ogni numero successivo corrisponde a 10 volte di più (a proposito, sapete che anche su Venere potrebbero esistere vulcani attivi?).

La più grande eruzione della storia è stata quella del Monte Tambora nel 1815, che ha avuto un VEI di 7, dove 160 chilometri cubici di materiale sono stati gettati nell'atmosfera. L'effetto di questa incredibile esplosione è stato certamente rilevanto: c'è stato un calo delle temperature nell'emisfero settentrionale di 0,5°C per sei mesi, poiché la polvere ha bloccato il Sole, e tutti i raccolti della zona andarono a male.

Per rispondere alla domanda, quindi, non succederebbe nulla di buono se tutti i vulcani della Terra esplodessero insieme. Ci sono, infatti, 32 vulcani VEI 7 o VEI 8 conosciuti e se eruttassero insieme la maggior parte degli esseri viventi si estinguerebbe, inclusa l'umanità. Tra le tante cose, le temperature globali potrebbero scendere di 15°C per sei mesi e le piogge acide renderebbero impossibile l'agricoltura per decenni.

Fortuna che un evento del genere è quasi impossibile. Visto l'argomento, ecco lo spaventoso video dell'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia.