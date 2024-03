Cosa è successo al circuito Maestro? La svolta Mastercard per alcuni ha esito imminente

Dopo l'addio alla banda magnetica nelle carte di credito, è in arrivo una grande trasformazione nei pagamenti con carta di debito, poiché MasterCard eliminerà progressivamente il suo circuito Maestro, utilizzato in Italia negli ultimi 30 anni.

Il marchio rosso e blu scomparirà definitivamente entro il 2027, mentre alcuni clienti stanno già ricevendo comunicazioni relative alla disattivazione delle loro carte di debito Maestro a partire dal 31 marzo 2024.

Questo cambiamento influenzerà le transazioni future, impedendo agli acquirenti di effettuare acquisti o prelievi con le loro vecchie carte Maestro. Il processo di dismissione sarà graduale, con sostituzioni autonome delle carte. Poiché MasterCard ha smesso di emettere nuove carte Maestro dal 1 luglio 2023, gli utenti sono stati avvisati a più riprese nel corso degli anni.

Una delle ragioni dietro a questo addio deriva dall'evolversi del panorama dei pagamenti digitali, particolarmente dominanti nel mercato online, dove Maestro ha incontrato difficoltà ad adeguarsi. Parallelamente, MasterCard si impegna nello sviluppo e nell'espansione di nuovi campi, come il supporto per le criptovalute. Se utilizzate ancora una carta di debito Maestro, prendete in considerazione l'idea di effettuare eventuali sostituzioni per continuare a gestire facilmente le vostre transazioni.

Va sottolineato che di recente l'Italia ha assistito a una crescita significativa dei pagamenti digitali, riflettendo un orientamento generale positivo nei confronti degli store e-commerce.

Su JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti di oggi.