Se i vari film di Jurassic Park ci hanno insegnato qualcosa, è sicuramente la lezione che riportare in vita dei super-predatori giganteschi di 66 milioni di anni fa non è mai una buona idea. Tuttavia, vi siete mai chiesti cosa sarebbe successo se i dinosauri oggi fossero ancora vivi?

Immaginiamo per assurdo che questi mostri del Cretaceo fossero ancora tra noi, magari dopo essere fuggiti da un parco creato appositamente per loro. Così come ci mostrano i nostri colleghi di "What If", si tratta di un esercizio di immaginazione molto interessante che spiega anche alcuni limiti biologici ed etici.

Innanzitutto se oggi i dinosauri fossero tra di noi le persone trascorrerebbero meno tempo all'aperto per paura degli attacchi del velociraptor, mentre i lavori che richiedono di viaggiare diventerebbero infinitamente più pericolosi. Ritardi e cancellazioni sarebbero comuni a causa dei modelli di volo degli pterodattili, mentre le catene di approvvigionamento alimentare verrebbero spesso interrotte, poiché il bestiame e altri animali sarebbero i principali bersagli per i dinosauri predatori.

Erbivori giganti come i sauropodi farebbero fatica a soddisfare le loro esigenze dietetiche, poiché le piante che esistono al giorno d'oggi non sarebbero le stesse di milioni di anni fa. I sauropodi, inoltre, non avrebbero denti, mascelle o sistemi digestivi adatti a mangiare le erbe che sono comuni oggi. I carnivori, invece, diventerebbero una vera e propria "specie aliena" e potrebbero conquistare rapidamente ogni ecosistema: mare, cielo e terra.

La loro presenza potrebbe causare eventi di estinzione per molte specie odierne, ma anche per loro adattarsi al nostro mondo sarebbe difficile. Durante il Cretaceo, l'atmosfera aveva il 14% di ossigeno in più rispetto alla nostra oggi e queste creature di 66 milioni di anni avrebbero un grande limite durante la respirazione, come se gli umani si trovassero in un campo base dell'Everest.

Riportare in vita una specie estinta, come ad esempio il mammut lanoso, è una questione anche etica che gli scienziati stanno esaminando: è giusto far rivivere una specie per farla diventare parte dell'intrattenimento umano? Forse sarebbe più giusto far rinascere quelle creature sterminate dall'uomo o, meglio ancora, proteggere quelle esistenti.