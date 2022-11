Cosa è successo a Musically? La storia è legata a TikTok

Probabilmente vi ricorderete tutti di Musically, il social network cinese che, fino a qualche anno fa, spopolava tra i giovani. Una vera e propria "meteora", la si potrebbe definire, dato che in poco tempo la piattaforma digitale è sparita letteralmente dalla bocca (e dagli smartphone) di tutti, dissolvendosi nel nulla. Ma perché?

La chiusura definitiva di Musically avviene dopo che la piattaforma aveva da poco superato i 200 milioni di utenti attivi, nel maggio del 2017. Una mossa decisamente inaspettata, dunque, dietro alla quale si nasconde però una precisa strategia messa a punto dalla ByteDance, ossia la società che la aveva acquisita.

Nel 2018, infatti, la ByteDance condurrà a termine l'operazione che, nel giugno 2018, porterà Musically ad essere ufficialmente assorbito da quello che allora era il "nuovo social" per antonomasia: TikTok. Una mossa che, col favore del tempo, possiamo sicuramente definire azzeccata, ulteriormente avvalorata dagli incoraggianti risultati dell'anno ancora in corso, visto che TikTok è l'app più scaricata del mondo.

Tuttavia, non sembra essere tutto rose e fiori per il social network musicale. Recentemente Forbes ha rivolto delle accuse a TikTok, secondo cui la piattaforma traccerebbe i dati dei suoi utenti americani. Una situazione decisamente non delle migliori, che non si esclude possa portare a ulteriori sviluppi sul fronte sia politico che sociale.