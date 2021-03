Molte persone al mondo si tolgono l'appendice, una delle operazioni chirurgiche più comuni che è possibile subire all'ospedale. Circa 1 persona ogni 100.000, addirittura, nasce senza di essa. Allora viene da chiedersi: cosa sarebbe successo se gli umani non avessero mai avuto l'appendice?

Charles Darwin, le cui teorie continuano ad essere confermate anche dopo decenni dalla sua morte, affermò che l'organo fosse utilizzato dai nostri antenati che mangiavano le foglie; l'organo, infatti, veniva utilizzato per aiutare la digestione. Tuttavia, poiché i nostri antenati si evolsero per fare affidamento su una dieta a base di frutta - più facile da digerire -, Darwin ipotizzò che l'appendice non avesse più una funzione da molto tempo.

Negli ultimi anni, però, la figura di questo piccolo organo è stata rivalutata. Nel 2007, William Parker, professore associato di chirurgia presso la Duke University School of Medicine di Durham, nella Carolina del Nord, scoprì che l'appendice può servire come riserva di batteri intestinali utili per aiutare il corpo a digerire il cibo, secondo quanto affermò sulla rivista Journal of Theoretical Biology.

Non solo: l'appendice, secondo il documento, possiede un'alta concentrazione di tessuto linfoide, un tessuto che genera globuli bianchi, noti come linfociti, che aiutano a respingere gli invasori del nostro sistema immunitario. Questo piccolo organo si è evoluto circa 80 milioni di anni fa (più del previsto) in diversi animali e, anche se con scopi differenti, la funzione è stata considerata comune.

Se l'appendice fosse scomparsa, quindi, all'alba delle civiltà di uomini cacciatori-raccoglitori molte più persone sarebbero decedute per via di infezioni batteriche, secondo Parker. "Se l'appendice scomparisse in una società moderna dopo la rivoluzione industriale, le persone avrebbero antibiotici per aiutarle a sopravvivere", continua lo scienziato.

Un potenziale vantaggio di un mondo senza appendici è la scomparsa dell'appendicite, un'infiammazione dell'organo che causa 10 milioni di casi ogni anno e fino a 50.000 morti. "Se non avessimo l'appendice in primo luogo, non ci sarebbero persone che muoiono di appendicite, e non i costi di chirurgia e ricovero in ospedale", continua l'esperto.