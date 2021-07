Cosa è una supercella? Ecco come si creano questi temporali eccezionali

Sul Piemonte si è abbattuta una grande ondata di maltempo e temporali, definita da molti giornali una "supercella". Sicuramente il nome non lascia spazio all'immaginazione e sottolinea l'importanza dell'evento. Tuttavia, a parte il nome, cos'è una una supercella? Oggi vi spiegheremo come si creano questi temporali incredibili.

Nello spettro dei temporali, la supercella è il tipo meno comune che ha le maggior probabilità di produrre condizioni meteorologiche avverse, come forti venti, chicchi di grandine molto grandi (così come abbiamo visto) e talvolta perfino tornado. In particolare, l'unicità di una supercella è data dalla presenza di una corrente ascensionale chiamata "mesociclone".

Sono tanti i fattori necessari per lo sviluppo di questo potente evento: inclusa la presenza di un'atmosfera instabile per molti chilometri di altezza, una particolare circolazione atmosferica, forti correnti e venti con velocità intorno ai 50 chilometri al secondo. Questo è un sistema che si "autoalimenta", poiché la rotazione al suo interno favorisce la sua esistenza (anche per molte ore).

Le supercelle possono svilupparsi ovunque nel mondo e si verificano spesso negli Stati Uniti. Risultano più frequenti nelle Grandi Pianure del nostro pianeta, come nel Canada meridionale, nel Messico settentrionale, nell'Argentina centro-orientale, in Sudafrica, Australia e Europa. In Italia l'area più colpita è la Pianura Padana.