Cosa fare se il televisore si vede blu? Le possibili soluzioni

Immaginate di aver comprato uno dei migliori televisori del 2022 premiati con i nostri Everyeye Awards. Dopo aver collegato il dispositivo alla corrente e aver inserito il cavo dell'antenna, però, lo schermo resta completamente blu. Prima che vi colga un attacco di panico, vi spieghiamo come risolvere il problema.

A dir la verità, le cause di uno schermo blu su un televisore sono molteplici, e vanno da un'impostazione scorretta di quest'ultimo a problemi di collegamento e di antenna, fino a ben più gravi guasti lato hardware, che difficilmente risolverete senza avvalervi di un reso o dell'assistenza clienti. Partiamo però dalle impostazioni del TV.

Accendete il televisore e premete il tasto "Menu" sul telecomando. Fatto ciò, si aprirà il menu principale del dispositivo, dal quale dovrete cercare le impostazioni dell'immagine. La maggior parte dei TV hanno uno slider dei colori che potete aggiustare manualmente. Verificate dunque che esso sia ben bilanciato: un eccessivo spostamento a destra o a sinistra potrebbe causare un fastidioso alone blu sullo schermo. Inoltre, provate anche a cambiare modalità di visualizzazione dello schermo, passando da "Cinema" a "Gaming" a tutte le altre modalità preinstallate sul device.

Se questi accorgimenti non hanno risolto nulla, l'altra cosa da fare è controllare l'integrità dei cavi di collegamento del televisore. In altre parole, verificate che il cavo antenna sia correttamente inserito e integro. Fate poi lo stesso con tutte le altre porte e tutti gli altri cavi da cui ricevete un output visivo per il televisori, come gli HDMI di collegamento alle console o ai lettori DVD e Blu-Ray, per esempio, ma anche i cavi di collegamento ai set top-box e a ogni altro device connesso allo schermo. Se notate qualche problema sotto questo punto di vista, vi basterà rimpiazzare un cavo per risolvere il "Blue screen" del televisore.

Se neanche il cambio dei cavi ha risolto il malfunzionamento, siete stati sfortunati. Il problema dovrebbe risiedere nel televisore, e c'è poco che possiate fare manualmente per risolverlo. Se il pannello del TV è rotto, crepato o malfunzionante, la cosa migliore da fare è riportarlo al negozio dove lo avete acquistato e segnalare il problema, chiedendo il reso o la sostituzione. A proposito: lo sapete che ora potete vedere tutti i TG Regionali Rai collegandovi a Rai 3 con la vostra Smart TV?