Questa cosa con i tentacoli è la falena 'infernale' Baphomet ed esiste davvero

Non a tutti capita di incontrare un insetto che sembra uscito direttamente da un film di fantascienza o da un incubo (per fortuna!). Ecco cosa è successo quando un utente di Facebook ha condiviso un'immagine di una falena dall'aspetto inquietante, con ciò che sembravano essere tentacoli giganti che le crescevano dalla schiena.

La reazione del web è stata immediata: commenti che variavano dal definirla un "mostro" a paragonarla a Baphomet, la figura alata metà capra e metà uomo associata a culti satanici. La realtà, come spesso accade, è molto meno spaventosa di quanto sembri a prima vista... ma anche dopo la spiegazione vi assicuriamo che la paura di incontrare qualcosa del genere non passerà.

Fortunatamente per tutti, la creatura si trova in Australia e nel Sud-Est asiatico e l'insetto in questione è una Creatonotos Gangis, falena molto comune nelle zone appena citate. Quelli che sembrano tentacoli spaventosi sono in realtà organi olfattivi chiamati coremata, utilizzati dai maschi per attirare le femmine.

La dimensione di questi organi dipende dalla dieta che la falena ha seguito durante la sua fase di bruco; un'alimentazione ricca di alcaloidi pirrolizidinici, composti chimici naturalmente presenti in numerose piante, produce coremata più grandi e con odori più forti. L'aspetto terrificante di questo essere volante è un esempio perfetto di come la natura utilizzi meccanismi sofisticati per la riproduzione e la sopravvivenza delle specie.

Se vi trovate in Australia, insomma, meglio spegnere la luce di notte.