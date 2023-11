Cosa fare se Tocco Posteriore non funziona su iPhone? Alcuni possibili fix

Nel 2020, iOS 14 ha introdotto Tocco Posteriore, un'utilissima funzione degli iPhone che, di fatto, permette di dotare i dispositivi compatibili di un paio di pulsanti aggiuntivi sul pannello posteriore: toccando quest'ultimo due o tre volte, infatti, si possono eseguire alcune funzioni specifiche. Ma che fare se Tocco Posteriore non funziona su iPhone?

In primo luogo, vi invitiamo a fare attenzione: fin dall'annuncio di iOS 14 da parte di Apple, è stato spiegato che Tocco Posteriore non è compatibile con ogni iPhone. Al momento, infatti, la feature è supportata da tutti gli iPhone successivi ad iPhone 7, fino ovviamente al recentissimo iPhone 15. Insomma, se avete un Melafonino con diversi anni sulle spalle quest'ultimo potrebbe semplicemente non essere compatibile con la funzione. Parimenti, Tocco Posteriore non funziona su altri device come iPad e iPod, nemmeno sui modelli più recenti.

Poi, vi ricordiamo che Tocco Posteriore non è attivato di default. Per configurare (e attivare) la funzione dovete recarvi nelle Impostazioni del vostro iPhone, toccare "Accessibilità", poi "Tocco" e, infine, scendere fino a "Tocco Posteriore". Qui dovrete toccare "Sì" e poi impostare l'azione da collegare al doppio e al triplo tocco. Le azioni collegabili al Tocco Posteriore sono tante e diverse tra loro: scegliete quelle che preferite! Una volta attivata la feature, questa dovrebbe funzionare perfettamente, salvo problemi software.

Per risolvere questi ultimi, l'unica cosa da fare è riavviare l'iPhone e aggiornarlo alla più recente versione del sistema operativo. Il malfunzionamento di Tocco Posteriore potrebbe essere dovuto ad un glitch di sistema: un riavvio potrebbe sistemare il problema!

Se anche questo fix non vi aiuta in alcun modo, potete provare a rimuovere la custodia dell'iPhone e riprovare ad utilizzare Tocco Posteriore. In alcuni casi, infatti, delle cover troppo spesse (o le custodie rugged che si usano in alcuni ambienti lavorativi) inibiscono la registrazione del tocco posteriore.