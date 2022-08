Cosa ci fa una tomba del Neolitico in mezzo a queste altomedievali?

Una tomba risalente al III millennio a.C., con ceramiche appartenenti alla “cultura dell’ascia da combattimento”, è stata trovata nei pressi di Geisingen-Gutmadingen di Tuttlingen, a sud-ovest della Germania. Se questo reperto non fosse già una scoperta straordinaria, sappiate che sono state trovate altre 140 tombe medievali intorno.

"Il nostro distretto di Gutmadingen è probabilmente molto più antico di quanto pensassimo in precedenza", ha affermato il sindaco Martin Numberger in una nota. Il distretto era stato precedentemente datato al 1273 sulla base delle fonti scritte rinvenute.

Il gruppo di archeologi che stanno studiando l’area vicino al Danubio sono membri della società specializzata ArchaeoTask GmbH. Nota anche come “cultura della ceramica cordata”, la civiltà dell’ascia da combattimento è famosa soprattutto per le ceramiche caratterizzate da linee geometriche modellate con le dita. L’effetto che si ottiene è una sequenza di impronte. La suddetta popolazione era prettamente pastorale, ma gli studiosi pensano che fossero anche in grado di coltivare cereali, come l’orzo.

Le tombe altomedievali, invece, risalgono al secolo successivo alla fine dell'Impero Romano d'Occidente, caduto nel 476 d.C., quando Odoacre depose l'imperatore romano Romolo Augusto. Questo periodo fa parte di quello che è noto come il periodo delle migrazioni, o Völkerwanderung: varie tribù in Europa si spostavano, spesso sottomettendosi e spingendosi a vicenda in nuovi territori. Gli storici considerano questo periodo il passaggio tra l'antichità e l'alto medioevo.

In altre tombe di questo periodo trovate in Germania, gli uomini sono spesso sepolti con armi e le donne, invece, insieme a gioielli e perline. I riti di sepoltura cambiavano a seconda della cultura della potenza che aveva assoggettato il territorio.

Ad esempio, la tribù germanica degli Alemanni fu sconfitta dai Franchi nel 496 d.C. e fu assorbita dal Ducato dei Merovingi. Durante questo passaggio, gli Alemanni iniziarono a seppellire i propri cari insieme, in tombe chiamate adelsgrablege, o tombe nobili, che contenevano anche beni preziosi, come armature e gioielli.

[Ufficio statale per la conservazione dei monumenti nell'RPS / Yvonne Mühlei]