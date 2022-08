Cosa trasmette DAZN nella stagione 2022/23? Il palinsesto completo

Come ormai noto, sono disponibili da ieri i nuovi abbonamenti DAZN, che danno di fatto il via alla nuova stagione calcistica e sportiva, con tante novità in arrivo per gli abbonati. In concomitanza con questo lancio, la piattaforma ha anche pubblicato la lista dei contenuti che saranno visibili.

L'offerta editoriale che DAZN va a proporre ai propri utenti con gli abbonamenti DAZN Plus e DAZN Standard comprende non solo il calcio, ma anche altri sport.

Partendo però dal calcio, è garantita la visione di tutta la Serie A Tim (di cui 266 partite in esclusiva e 144 in co-esclusiva), tutta la Serie B, la Liga Spagnola, tutta l'Europa League ed il meglio della Conference League. A queste si aggiungono le competizioni internazionali come la Libertadores, la FA Cup e la Carabao Cup. Disponibile anche la Copa Sudamericana, la MLS, la Serie A Femminile, il Campioanto di Primavera e la Women's Champions League.

Per gli sportivi più appassionati, DAZN permetterà di accedere anche ai canali tematici della Juventus, Inter ed AC Milan, oltre che ad Eurosport 1 e 2 HD.

Infine, DAZN trasmetterà anche gli incontri più importanti di UFC e Boxe.

Chiaramente, a ciò si aggiungeranno anche contenuti originali di approfondimento sulle partite più importanti e sulle squadre.