Cosa trasmetterà DAZN dalla prossima stagione? La lista completa degli sport

Domani, 1 Luglio 2021, entra formalmente in vigore il nuovo listino prezzi e la nuova offerta di DAZN. la piattaforma di streaming che come ampiamente noto ha portato a casa i diritti televisivi per la prossima Serie A, ma cosa si vedrà sottoscrivendo la nuova proposta commerciale?

Il listino completo è molto ampio, e cercheremo di riassumerlo come sempre nella maniera più chiara possibile.

Nello specifico, DAZN trasmetterà:

Tutta la Serie A fino al 2024;

LaLiga Spagnola;

La FA Cup;

La Carabao Cup;

La Copa Libertadores;

La MotoGP;

L'NFL;

La Boxe MatchRoom;

L'UFC;

La Copa Sudamericana;

La MLS;

Alcuni incontri della FA Women's Super League;

La Division 1 Feminine;

I canali tematici di Inter e Milan.

Inoltre, grazie all'accordo siglato con Eurosport che ha portato all'arrivo dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, su DAZN sarà possibile seguire l'avventura Olimpica di Tokyo 2020, il grande tennis con gli US Open, Roland Garros ed Australian Open, il ciclismo con il Tour De Franceed il basket europeo con l'Eurolega e la Serie A italiana.

Per tutte le informazioni sui metodi di pagamento accettati da DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, mentre se volete sapere come attivare due mesi di DAZN gratis, ricordiamo che che su queste pagine trovate una guida che vi spiega in maniera dettagliata i passaggi da seguire per riscattarli.