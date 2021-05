Cosa trasmetterà Sky Sport e Sky Calcio dal 2021? La programmazione completa

Con l'assegnazione del pacchetto 2 dei diritti tv della Serie A, si è finalmente completato il palinsesto calcistico di Sky Sport e Sky Calcio. E' tempo quindi di fare un breve riassunto per capire cosa si potrà seguire con gli abbonamenti alla pay tv.

Oltre alle tre partite di Serie A a turno, che saranno trasmesse in co-esclusiva con DAZN, Sky guarderà anche al calcio internazionale.

Nello specifico, già da qualche mese Sky ha annunciato di aver rilevato i diritti tv per la Champions League 2021/24, ma anche per l'Europa League e la Conference League. Per quanto riguarda la coppa dalle grandi orecchie, la pay tv di Comcast trasmetterà 121 partite su 137, oltre che tutti i 282 match di Europa League e la Conference League.

Dal prossimo 11 Giugno, però, su Sky potrà essere visto anche tutto l'Europeo di Calcio 2021, che era in programma lo scorso anno ma è stato rinviato causa Covid.

Sempre restando nel calcio internazionale, Sky ha acquistato i diritti tv della Ligue 1 che fino a quest'anno è stata tra le mani di DAZN, mentre ha confermato anche la programmazione di Bundesliga tedesca e Premier League inglese, che continueranno a far parte dell'offerta Sky.

Sky ha anche regalato tre mesi di Sky Calcio ai propri abbonati, dal 1 Luglio al 30 Settembre.