Cosa si trova sotto il lato nascosto della Luna? Nuova scoperta ce lo mostra

Il lato nascosto della Luna è stato sicuramente un mistero per molto tempo... fino a quando la Cina non ha inviato un lander e un rover in questa zona. Adesso sappiamo sicuramente qualcosa di più rispetto a prima, ma gli studi scientifici sulla questione non si fermano mica qui.

Una nuova tecnica per l'elaborazione dei dati radar del nostro satellite ha permesso agli scienziati di vedere cosa si trova sotto la superficie della luna con un dettaglio senza precedenti. Proprio in questo modo gli scienziati dell'Università di Aberdeen ci raccontano - in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters - della scoperta di più strati di terreno che si trovano direttamente sotto un'area sul lato opposto della superficie lunare.

L'area studiata era il sito di atterraggio della missione spaziale Chang'E-4. L'analisi dei dati radar acquisiti dal rover della missione, Yutu-2, aveva suggerito l'esistenza di un singolo strato di suolo, ma non è così. Sviluppando un nuovo metodo di elaborazione dei dati acquisiti dal rover, gli scienziati sono stati in grado di rilevare quattro distinti strati di terreno, accatastati fino a 12 metri di profondità.

"Il nuovo metodo di elaborazione radar che abbiamo sviluppato ci ha permesso di studiare i dati radar dal sito di atterraggio di Chang'E-4 in modo molto più dettagliato", ha dischiarato il dottor Iraklis Giannakis, della School of Geosciences dell'Università di Aberdeen. "Esiste una struttura più complicata in cui i primi 12 metri sono costituiti da quattro strati distinti che in precedenza erano invisibili utilizzando l'elaborazione radar convenzionale".

Il metodo sviluppato dagli esperti potrebbe essere utilizzato in futuro per dedurre le proprietà del sottosuolo, entro i primi 10-20 metri, di suolo planetario.