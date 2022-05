Ecco cosa sta uccidendo il pesce più grande della Terra

Il commercio internazionale avviene tramite il mare. L'80% di quello che consumiamo è arrivato a noi attraverso le grandi navi container. Così come potrete immaginare, quindi, nei vari oceani del mondo c'è un grande via vai di imbarcazioni, che molto spesso intralcia i movimenti e le rotte migratorie.

Un nuovo studio ha scoperto che questa potrebbe essere la causa di morte del pesce più grande del mondo, lo squalo balena, creature che possono raggiungere fino a 20 metri di lunghezza. Il loro numero è purtroppo diminuito di oltre il 50% negli ultimi 75 anni e nel 2016 sono stati aggiunti alla lista di specie di squali in via di estinzione.

Nonostante la specie sia stata protetta da divieti commerciali internazionali dal 2003, il trasporto marittimo è una delle principali, ma celate, cause di morte. Poiché gli squali balena trascorrono gran parte del loro tempo navigando appena sotto la superficie dell'oceano per mangiare lo zooplancton, possono metterli sulla traiettoria diretta di una nave.

È difficile affermare una cosa del genere, così il team dello studio ha tracciato quasi 350 squali balena dotandoli di etichette elettroniche, mappando le loro posizioni in tutti i principali oceani con dettagli senza precedenti. Nel frattempo hanno anche utilizzato un sistema di tracciamento delle navi per sovrapporre il movimento di queste imbarcazioni con i pesci.

Incredibilmente, è stato scoperto che uno sbalorditivo 92% dello spazio orizzontale occupato dagli squali balena - e quasi il 50% dei loro strati di profondità - si sovrapponevano alle attività di queste flotte. Gli squali balena attraversano regolarmente i percorsi delle navi e passano vicino a imbarcazioni che viaggiano circa 10 volte più veloce di loro.

Gli scienziati hanno scoperto, quindi, il principale pericolo di queste creature e, attualmente, non esistono normative internazionali per proteggere gli squali balena dalle collisioni tra navi. Si deve fare sicuramente qualcosa per evitare che il loro numero scenda velocemente. A proposito, sapete che gli squali balena hanno dei piccoli denti intorno ai loro bulbi oculari?