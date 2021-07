Malattia ignota stermina gli uccelli in Colorado: gli scienziati sono allarmati

I funzionari del Colorado Park and Wildlife hanno affermato che finora non ci sono stati casi confermati di una malattia nota, ma che sono alla ricerca di uccelli malati o morti con segni patognomonici quali occhi gonfi, cecità e danni neurologici.

La causa della presunta malattia è tuttora sconosciuta. La maggior parte degli uccelli colpiti nelle regioni medio-atlantiche sono ghiandaie azzurre, gracchi, storni europei e pettirossi americani.

In Colorado, di solito, i fringuelli domestici possono essere infettati da un batterio che causa una patologia con sintomi simili, chiamata congiuntivite da fringuello. Tuttavia, questa malattia non è stata segnalata in altri tipi di volatili, quindi è impossibile che abbia colpito altre specie.

I funzionari del parco hanno notato come la malattia si diffonda comunemente attraverso le mangiatoie per uccelli o l'acqua stagnante dei bagni, per questo motivo è stata aumentata la frequenza delle pulizie e delle sanificazioni degli ambienti dei volatili con una soluzione di candeggina al 10%, facendo poi particolare attenzione nel risciacquare con acqua, rimuovendo tutti i detriti dagli oggetti.

La comunità scientifica continua ad essere perplessa per non aver ancora identificato la causa di questa moria. Keith Russel, responsabile del team che sta seguendo il caso, ha infatti affermato: "La cosa preoccupante è che non siamo stati in grado di individuare l'agente infettivo, il che è allarmante. La malattia è un problema tanto potente negli uccelli in natura quanto lo è per le persone, proprio come il coronavirus. Potrebbe quindi trasformarsi in un'enorme epidemia causando un numero enorme di vittime tra gli uccelli? Semplicemente non lo sappiamo ancora".

Non è la prima volta che gli uccelli perdano la vita senza una causa apparente, in questo precedente articolo vi avevamo parlato di un evento simile capitato sempre negli Stati Uniti.