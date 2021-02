Cosa usare al posto dell'antenna? I trucchi per risparmiare per vedere la TV

Volete montare un nuovo TV in una stanza in cui non arriva il segnale dell'antenna e non intendete fare lavori per portare il filo dalla parte opposta della casa. Come fare quindi? Sul mercato sono disponibili varie opzioni che permettono di risparmiare tempo e soprattutto denaro.

La soluzione più immediata è rappresentata dal classico trasmettitore dell'antenna TV, che però può essere usato solo se nella vostra abitazione è presente un'altra TV in cui arriva il segnale del digitale terrestre. In questo caso dovrete comprare due di questi apparecchi e fare in modo che comunichino tra di loro: il decoder deve ovviamente restare acceso altrimenti non riesce a trasmettere il segnale. In questo caso però non si tratta di una soluzione permanente, dal momento che potrebbero verificarsi interferenze oltre che la perdita di segnale.

Se la vostra abitazione è provvista di una connessione ad internet, invece, la soluzione ideale per non sfruttare l'antenna è rappresentata dall'installazione delle applicazioni delle varie piattaforme: la Rai ha ad esempio RaiPlay, che permette di accedere all'intera programmazione della TV di Stato. Per Mediaset c'è Mediaset Play, mentre per Sky è disponibile NOW TV.

Se la TV in questione non è una smart tv, vi rimandiamo alla nostra guida che ci spiega come trasformare un TV in una smart tv.