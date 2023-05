Cosa usare per un backup del PC? Le possibili soluzioni

Tra le opzioni da valutare se volete recuperare un vecchio PC c'è anche quello di utilizzare software specifici per farli diventare NAS a basso costo, magari per i propri backup. Cosa fare, però, se non avete vecchi "muletti"?

Il primo approccio, ma anche il più costoso, è quello di acquistare un NAS ed effettuare i propri backup attraverso questo dispositivo dedicato, ma se avete un "muletto" scoprirete che tra i vari modi per recuperare un vecchio PC c'è anche la possibilità di convertirlo in un NAS tramite software o addirittura sistemi operativi completamente dedicato a questo scopo.

Una possibilità decisamente più economica è quella di munirvi di un drive aggiuntivo e magari di un dock per collegarlo al volo e salvare il proprio backup su un'unità dedicata, al sicuro offline.

A questo proposito, potreste valutare anche l'idea di un'unità USB, sicuramente più pratico anche se potrebbe costare un po' di più.

Ultima opzione è quella di affidarvi direttamente al Cloud acquistando spazio su un servizio di vostra fiducia o, ancora meglio, se i dati che volete proteggere sono particolarmente importanti, potreste valutare l'idea di effettuare più backup in modalità differenti, per esempio affidandovi al Cloud e a un drive USB da tenere in locale. A voi la scelta!