Cosa usare al posto di ChatGPT in Italia? C'è la nuova HuggingChat senza login

In attesa di comprendere le sorti di ChatGPT in Italia (ricordiamo che il Garante della privacy ha dato a OpenAI fino al 30 aprile 2023 per adempiere a quanto richiesto), dall'estero arriva una novità non di poco conto. È infatti stato reso disponibile al pubblico un chatbot IA che non richiede nemmeno il login.

Come ben potete immaginare, al momento non ci sono "paletti" relativamente all'uso di questo servizio, così come d'altronde avviene anche per altre alternative a ChatGPT. Ma a cosa si fa riferimento? Ebbene, la novità risiede, come riportato anche da TechCrunch, nel lancio dell'IA HuggingChat.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta di un'alternativa open source a ChatGPT, legata alla nota startup Hugging Face. Un aspetto da notare del progetto è il fatto che per fare uso del tutto basta banalmente collegarsi da un browser al portale ufficiale di HuggingChat, sfruttando successivamente il chatbot da una schermata che ricorda da vicino quella del servizio di OpenAI.

In questo caso, però, non serve effettuare alcuna registrazione, dato che basta banalmente fare clic sul pulsante "New Chat" per avviare una conversazione col chatbot, potendo poi tenere tutto sotto controllo dalla scheda a sinistra. Sì, l'IA può scrivere codice oltre al testo, ma in linea generale può effettuare operazioni in modo simile a ChatGPT. Il servizio è di base in inglese, ma chiedendo al chatbot di rispondere in italiano quest'ultimo procede lo stesso.

Il modello IA alla base del servizio è però diverso da quello di ChatGPT, dato che in questo caso è stato sviluppato da Open Assistant, progetto di LAION (organizzazione no profit tedesca dietro anche al dataset con cui è stato addestrato Stable Diffusion). Si tratta in ogni caso di un progetto che mira a risultare "aperto e accessibile", come potete ben notare.

Insomma, una nuova alternativa, utilizzabile direttamente da Web senza login, è arrivata per "sfidare ChatGPT". Va detto che al momento quest'IA, legata a un ampio numero di volontari, sembra poter andare non troppo difficilmente "fuori dagli schemi" con le risposte, anche se sembrano esserci dei filtri di base relativamente alle questioni potenzialmente più critiche.