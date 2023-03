Cosa usare al posto di Windows Live Mail? La soluzione è semplice

Dopo aver visto come migliorare l'esperienza di Windows 11 con poche, semplici accortezze, torniamo a guardare sotto il cofano del sistema operativo di Microsoft per affrontare un argomento molto diverso e che riguarda la nostra posta elettronica.

Gli appassionati di vecchia data saranno ormai affezionati all'apprezzato e longevo Windows Live Mail, client per gestire la propria posta elettronica che però ha ormai fatto il suo corso e il cui sviluppo si è fermato del tutto già nel 2012.

Per fortuna, proprio Microsoft ci viene incontro alla ricerca di un'alternativa valida e affidabile, ma soprattutto facile da utilizzare. Per sostituire il nostro vecchio client di posta elettronica, infatti, non servirà guardare chissà dove: una delle migliori opzioni è preinstallata su Windows 11 ed è il sistema integrato per la gestione delle caselle e-mail.

L'app si chiama semplicemente Posta e per trovarla vi basterà premere il tasto di ricerca sulla barra degli strumenti di Windows e digitarne il nome. La configurazione richiede pochi istanti e si potranno configurare anche caselle di posta elettronica esterni all'ecosistema Microsoft.

Per chi volesse sperimentare con qualcosa di diverso, c'è sempre il classico Outlook o l'altrettanto irreprensibile Mozilla Thunderbird, entrambe ottime alternative per gestire con efficacia la propria corrispondenza digitale... in attesa di scoprire come Microsoft integrerà l'IA di Bing in Outlook e Word.