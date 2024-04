Cosa usavano gli antichi al posto del dentifricio per pulirsi i denti?

Ognuno di noi, quando inizia una nuova giornata, solitamente si lava i denti poco dopo aver fatto colazione, prima di andare a lavoro o a scuola. Tuttavia l'invenzione del dentifricio risale ad un'epoca recente, quindi come facevano i nostri antenati a pulirsi i denti per non avere le carie?

Solitamente si risponde ingenuamente a questa domanda affermando che di solito gli antichi non si lavavano i denti, contrastando in realtà tutte le informazioni storiche che abbiamo accumulato tramite l'archeologia e la storiografia. Infatti, andando ad osservare moltissimi scheletri provenienti dalle epoche più antiche è possibile notare come raramente i denti sono stati trascurati nella storia umana, anche perché non prendersene cura equivaleva inevitabilmente alla morte.

Probabilmente, in epoca preistorica, i nostri antenati utilizzavano dei bastoncini e delle erbe particolari, in grado di secernere succhi utili per l'igiene orale, anche se non tutti seguivano questo comportamento per questo scopo, con la maggioranza della popolazione che ingeriva questi vegetali solo per via della fame e del loro "buono" sapore.

Mangiare delle erbe e utilizzare dei bastoncini non era tuttavia una pratica sufficiente, che permetteva a tutti di avere una bocca sana. Di seguito soprattutto all'introduzione dell'agricoltura, molti esseri umani cominciarono a cibarsi maggiormente di carboidrati, provocando un incremento esponenziale del numero di carie e di gengivite.

A seguito di questo problema, alcune popolazioni - come quella egizia - cominciarono quindi a testare delle soluzioni che potessero arginare questo problema e prevenire le infezioni. Fu così che 7.000 anni fa gli egizi inventarono un succo in grado di svolgere le stesse funzioni dell'attuale dentifricio e del collutorio.

Esso era composto da sostanze che oggi ci sembrano improponibili, ma che in realtà all'epoca erano perfetti per eliminare i frammenti di cibo e tenere a basa i batteri: cenere di zoccoli di buoi carbonizzati, sabbia molto fine, gusci d'uovo, acqua del fiume Nilo (o di qualsiasi altro fiume), mirra e pomice.

A questo succo i persiani e gli antichi romani più tardi aggiunsero altri ingredienti, che rendevano il suo sapore più piacevole. Questi ingredienti erano il miele, le erbe, i gusci di lumache e ostriche bruciati, carbone vegetale, cortecce e vino annacquato.

Durante il Medioevo, parte di queste ricette - che venivano utilizzate comunemente dalla plebe - vennero dimenticate, ma si cominciarono ad utilizzare dei bastoncini e delle piante, come la liquirizia, per combattere l'alitosi. In questo periodo, inoltre, si cominciarono a sviluppare delle tecniche indolori per estrarre i denti, apportando delle significative migliorie all'Odontoiatria.

All'epoca era inoltre d'uso cambiare bastoncini per i denti ogni giorno, a differenza nostra che spesso dimentichiamo di cambiare la testina del nostro spazzolino per mesi.

Il primo vero dentifricio moderno venne invece inventato nella seconda metà dell'Ottocento e commercializzato dalla Colgate in un tubetto spremibile nel 1896. Se volete invece sapere come facevano gli antichi romani a pulirsi le zone intime, dopo essere andate in bagne, potresti stupirvi nello scoprire che usavano un particolare bastone con delle spugne.

