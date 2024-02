Cosa utilizzare al posto di CCleaner? Potreste voler approfondire l'annuncio Microsoft

Tutti gli utenti Windows attendono con ansia Windows 11 24H2, il prossimo major update del sistema operativo di Microsoft, il cui rilascio è fissato per la seconda metà di quest'anno. Intanto, però, il colosso di Redmond ha svelato un'app che vi farà dire addio a CCleaner, permettendovi di ripulire la memoria del PC in un click.

Stiamo ovviamente parlando di Microsoft PC Manager, che viene descritta dall'azienda di Satya Nadella come "un'utility per il tuo PC che offre funzioni come il boost della memoria in un click, la pulizia dello storage, la gestione dei file e la protezione delle tue impostazioni di default da qualsiasi modifica non autorizzata". Insomma, si tratta di un vero e proprio sostituto per le "app-tuttofare" per PC, di cui CCleaner rappresenta certamente l'esempio più famoso.

Microsoft PC Manager è stato lanciato dal colosso di Redmond a inizio febbraio e, al momento, è compatibile con Windows 11 in versione stabile. Sfortunatamente, però, sembra che il software non sia ancora disponibile in Italia: con ogni probabilità, gli utenti del Bel Paese dovranno aspettare ancora qualche giorno (o, al più, qualche settimana) prima di mettere le mani sul tool.

Come potete vedere dalla pagina web dedicata a PC Manager sul sito web di Microsoft, il tool presenta una pletora di funzioni, tra cui:

Il boost alle performance del PC in un click tramite una pulizia profonda delle memorie.

tramite una pulizia profonda delle memorie. La gestione delle memorie in tempo reale, con l'eliminazione dei file di grandi dimensioni e delle cache.

in tempo reale, con l'eliminazione dei file di grandi dimensioni e delle cache. il blocco delle finestre pop-up e delle pubblicità a comparsa mostrate dalle app di terze parti e dalle pagine web.

e delle pubblicità a comparsa mostrate dalle app di terze parti e dalle pagine web. Il controllo della salute del PC, che permette di identificare minacce e problemi software legati al computer.

Una protezione antivirus professionale integrata con Windows Security.

integrata con Windows Security. Una toolbox facilmente accessibile con una gran varietà di strumenti per la gestione del PC in ogni momento.

Se invece state cercando un'alternativa gratuita a CCleaner ma non volete aspettare che Microsoft PC Manager faccia il suo debutto in Italia, potete pur sempre provare una soluzione di terze parti. Tra queste, una delle più note è BleachBit, che permette di ripulire velocemente la memoria del vostro PC, rimuovere le cache e i cookie del browser e cancellare i file temporanei.