Ecco cosa utilizzavano gli aztechi per creare il loro calendario

Cosa sfruttavano gli aztechi per il loro calendario? La risposta risiede nella natura che li circondava, così come avvenuto per il famoso calendario Maya. Vediamo dunque cosa ci rivela un nuovo studio.

Una nuova ricerca coordinata da Exequiel Ezcurra, ricercatore dell’università della California a Riverside, pubblicata sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze (Pnas), ha scoperto nuove importanti informazioni sul mondo degli antichi aztechi.

Come tutte le altre civiltà che facevano affidamento sull'agricoltura, anche gli aztechi avevano necessità di identificare con precisione l'inizio delle stagioni per individuare il periodo adatto alla semina. A quanto pare, coloro che abitavano nei pressi del monte Tlaloc avevano realizzato e sviluppato nel tempo un vero e proprio calendario in grado di identificare la posizione del sole nei vari periodi dell'anno, andando a sfruttare la specifica geografia del territorio.

Inoltre alcuni degli edifici più celebri, come ad esempio il Sacro Tempio Major di Città del Messico, sarebbero stati progettati come punti strategici per poter meglio osservare ed utilizzare alcune montagne come riferimenti. È infatti dal tempio, proprio dietro il monte Tehuicocone, che il sole sorge durante il solstizio d'inverno, mentre nel solstizio d'estate si sposta dietro l'attuale sito archeologico di Tepetlaoxtoc.

Secondo gli esperti, tutto ciò non fa altro che confermare che anche senza gli "avanzati strumenti" impiegati dalle civiltà europee, le popolazioni nel bacino del Messico erano comunque in grado di orientarsi mediante un calendario estremamente preciso. Chissà se non vi fosse stata una malattia misteriosa nel 1500 che uccise 15 milioni di aztechi quale sarebbe stato il destino di questo affascinante popolo.