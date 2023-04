Cosa si può fare con un vecchio iPhone? C'è l'opzione videocamera di sicurezza

Con la fotocamera del vostro iPhone potete fare tantissime cose: mentre Apple gira interi film sui nuovi iPhone, chi ne possiede uno con qualche anno alle spalle, magari inutilizzato da tempo, può decidere di sfruttarne le fotocamere per trasformarlo in una videocamera di sicurezza per la casa. Ecco come fare!

La prima cosa da fare è scaricare Alfred Security Camera dall'App Store del vostro smartphone e da quello del vecchio iPhone di cui siete in possesso. Per farlo, potete usare l'apposito link ad Alfred su App Store o effettuare una ricerca tramite il marketplace di Apple, facendo attenzione a selezionare l'app corretta, che in italiano si chiama "DIY CCTV, Baby Monitor a Casa" ed è prodotta da "Alfred Telecamere di Sicurezza".

Dopo aver installato l'app, dovrete creare un account su Alfred tramite Google, Apple o inserendo manualmente la vostra mail e una password. Completato questo step, selezionate il tipo di utilizzo che volete fare di AlfredCamera, tra "Bambino", "Anziano", "Bambini", "Negozio", "Animali Domestici" e "Vacanza". Una volta scelta l'opzione che più si adatta alle vostre esigenze, cliccate su "dispositivo mobile" e su "accoppia tramite codice QR".

Ora ripetete la stessa procedura sul vecchio iPhone che desiderate usare come fotocamera ed effettuate la scansione del codice QR fornito dal vostro smartphone. Se lo desiderate, potete anche eseguire la procedura tramite PC o semplicemente tramite le credenziali connesse al vostro account Alfred: il risultato sarà lo stesso.

Una volta collegati i due smartphone, scegliete quale dei due usare come fotocamera di sicurezza (in questo caso, ovviamente, dovrete selezionare il vostro vecchio iPhone). Fatto ciò, posizionate il device dove preferite, facendo attenzione che sia costantemente connesso alla corrente elettrica. Se necessario, nelle impostazioni potete selezionare l'obiettivo che preferite utilizzare per le riprese live (ovviamente vi consigliamo quello esterno, vista la risoluzione generalmente più bassa della selfie-camera).

Una volta impostato correttamente lo smartphone e concessi i permessi di accesso alla fotocamera all'app, potete avviare la registrazione tramite Alfred e vedere, minuto per minuto, ciò che succede a casa vostra dal dispositivo collegato tramite codice QR, ovvero dal vostro nuovo smartphone: insomma, avete convertito il vostro iPhone in una videocamera di sicurezza!