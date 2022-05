Cosa si può fare con un vecchio PC? 3 idee per il recupero del computer

Il tempo passa e l'innovazione tecnologica rende per forza di cose obsoleti alcuni dispositivi. Capita dunque sempre più frequentemente di trovarsi con computer ormai datati e di metterli da parte, in quanto ovviamente il loro valore non è elevato. Eppure, quei PC potrebbero tornare utili: in questa sede approfondiamo tre possibili idee.

La prima idea per "rivitalizzare" il PC è quella di installare una distro Linux leggera. Questa tipologia di sistemi operativi può infatti consentire al computer di tornare a svolgere operazioni che magari con il classico Windows non si riescono più a effettuare con piena serenità.

Ovviamente ogni situazione fa storia a sé e il consiglio è quello di approfondire in autonomia e in base alle proprie esigenze questa possibilità, ma in linea generale tra le distribuzioni più interessanti ci sono Puppy Linux (richiede solamente 256MB di RAM e un processore a 600 Hz), Linux Lite (consigliati 1GB di RAM e un processore da 1 GHz) e Linux Mint Xfce (consigliati 2GB di RAM e 20GB di spazio di archiviazione).

Una possibilità emersa più di recente è invece quella relativa a Chrome OS Flex, ovvero un progetto di Google atto proprio a far tornare riutilizzabili i vecchi PC. Più precisamente, si fa riferimento a una soluzione cloud-first moderna e leggera, che mira a ridare lustro a computer di lunga data soprattutto in ambito scolastico e lavorativo. Attualmente l'OS è disponibile in anteprima: per maggiori dettagli, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento su Chrome OS Flex.

La terza idea, invece, è dedicata ai computer che dispongono di webcam. Se avete a disposizione un dispositivo di questo tipo e non sapete come usarlo, potreste pensare di passare per programmi come iSpy, in modo da renderlo una sorta di videocamera di sicurezza (ovviamente piazzando il tutto in posizione strategica). Insomma, le possibilità per far tornare utile un vecchio computer ancora funzionante che finora è rimasto da parte non mancano di certo.