Cosa si può fare con un vecchio tablet? Ecco un'idea carina e gratuita

Di recente abbiamo scoperto come ricevere le notifiche di Android su PC, un metodo veloce, efficace e gratuito per tenere sotto controllo le nostre chat preferite. Restando in casa Android, invece, come usereste il vostro vecchio tablet inutilizzato? Ecco un'idea.

In realtà ci sono miriadi di applicazioni pensate a questo scopo, gratuite e semplici da usare, che consentirebbero di sfruttare al massimo la più ampia diagonale di un tablet nonostante l'hardware non sia più prestante come un tempo.

Si tratta delle app che trasformano i dispositivi Android in cornici digitali, per rendere più smart l'angolo dei ricordi e al contempo risparmiare sull'acquisto di una cornice apposita.

Fra le tante, possiamo citare Fotoo, Digital Photo Frame Slideshow o Photo Story, che consente anche di visualizzare l'orologio. Tra le più polivalenti, anche Mango Display merita una citazione, ma si tratta di uno strumento più complesso e ricco di funzionalità, tra feed per le notizie, calendario, album fotografici e tanto altro ancora.

Insomma, perché buttare o tenere chiuso in un cassetto un dispositivo che può ancora servire a farci rivivere qualche bel ricordo?

Se invece avete appena fatto il grande passo e avete comprato il vostro primo dispositivo iOS, ecco come fare per trasferire tutto da Android a iPhone.